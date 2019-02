Breda wordt steeds meer ‘AED-proof’

Samen beschikken de stichtingen over zo’n 220 AED’s in de gemeente, waaronder ook apparaten in Bavel en Ulvenhout, want deze twee dorpen vallen al onder Stichting Breda AED Proof. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand door het geven van een elektrische schok. Door de samenwerking kunnen de stichtingen efficiënter werken, onder meer bij het beheer en onderhoud van de apparaten.

Inkoop

“We staan hierdoor ook sterker in onderhandelingen met bijvoorbeeld de gemeente of bij de inkoop van apparaten,” zegt voorzitter Theo Maas van Breda AED Proof. Een AED kost gemiddeld als snel duizend euro. De stichtingen krijgen daarvoor geen subsidie maar halen het geld daarvoor bij elkaar via sponsoring en donaties.

Bovenop de 220 AED’s van de stichtingen, hangen er in Breda (stad en dorpen) ook nog zo’n honderd apparaten die eigendom zijn van de gemeente. “En ik schat dat er nog enkele tientallen bedrijven zijn die AED’s hebben die die wij niet in beeld hebben. We hebben wel graag dat die bedrijven zich bij ons melden,” aldus Maas

Onderhoud

Vanaf dit jaar gaat Stichting Breda AED Proof ook het onderhoud voor de honderd AED’s van de gemeente doen. Daar werd dinsdag eveneens een overeenkomst voor getekend. “Wij krijgen daar een vergoeding voor en dat geld kunnen wij weer gebruiken om ons netwerk te verbeteren,” aldus Maas.