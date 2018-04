'Breda wist van omstreden financiering moskee'

BREDA – Gemeentes kregen wel degelijk informatie over de buitenlandse financiering van moskeeën. Dat zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in reactie op media die melden dat dat niet het geval was.

Volgens de bewindsman is er niets achtergehouden. Hij probeert bij de betrokken gemeenten, waaronder Breda, te achterhalen hoe ,,dit beeld'' is kunnen ontstaan. Hij noemt het heel erg belangrijk dat gemeenten op de hoogte worden gehouden van buitenlandse financiering. Het kan helpen bij het tegengaan van radicalisering in moskeeën.

Verouderde informatie

De constatering dat de informatiedeling laat op gang is gekomen, noemt Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer wel ,,terecht''. In september 2017 is zijn ministerie daarmee begonnen. Gemeenten kregen omwille van de vertrouwelijkheid alleen informatie die op henzelf van toepassing was.

Toen in november 2017 bleek dat journalisten navraag deden over de kwestie, besloot het ministerie de resterende gemeenten versneld in te lichten, al was dat op basis van verouderde informatie. Dat gebeurde volgens Koolmees om te voorkomen dat die gemeenten via de media zouden worden geïnformeerd.

Golfstaten

Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland, waaronder de Stichting voor Islamitische Jongeren in Breda, hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in conservatieve Golfstaten of hebben daadwerkelijk geld ontvangen uit deze landen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië.