Breda wint Europese prijs als meest toegankelijke stad

H&M opent in de zomer nieuwe megastore in Breda

14:56 BREDA - H&M opent in zomer van 2019 in de Ginnekenstraat in Breda een nieuwe megastore. De modeketen voegt daar zijn drie huidige winkels in de Bredase binnenstad samen. Dat bevestigt woordvoerster Annet Feenstra van H&M.