Breda wil woningen verwarmen met water uit de Mark

Het gebruik van (oppervlakte)water voor warmtevoorziening wordt aquathermie genoemd. Uit recente studies blijkt dat hiermee in stedelijk gebied in theorie veertig procent van de benodigde warmte opgewekt kan worden.

Zeker in Breda zou dit een goed alternatief voor aardgas kunnen zijn, schrijft wethouder Paul de Beer in een brief aan de provincie. ‘Met de Mark, de Aa of Weerijs en de singels die door de bebouwde omgeving stromen, ligt de oplossing van aquathermie praktisch voor de deur. Omvangrijke transportsystemen en grote (ring)leidingen zijn hierdoor in principe niet nodig,’ aldus De Beer.

Warmtepomp

Bij aquathermie wordt ‘s zomers warmte uit oppervlaktewater opgeslagen, bijvoorbeeld in een WKO-installatie (warmte- en koudeopslag). Het warme water wordt in de winter met een warmtepomp/warmtewisselaar op de juiste temperatuur gebracht om gebouwen te verwarmen. Andersom kan koud water in de winter opgeslagen worden om in de zomer voor koeling ingezet te worden. Ook kan eventueel zonder opslag direct warmte of kou geleverd worden, maar dat stelt wel extra eisen aan de warmtepomp/wisselaar.

In Breda wordt aquathermie al deels gebruikt in het nieuwe Gerechtsgebouw. Daar wordt koud water uit de Mark onttrokken om in de zomer het gebouw te koelen.

Belcrumhaven

Volgens De Beer is het Havenkwartier een interessante locatie voor een pilot. Op de ‘Strip’ - tussen Speelhuislaan en Belcrumhaven - komen driehonderd woningen waar een collectief warmtenet aangelegd kan worden dat gevoed wordt met water uit de Mark. Voor de andere pilot zou het gebied Gasthuisvelden (onder andere het oude Belastingkantoor, de Seeligkazerne en een deel van de Markendaalseweg) geschikt zijn om bestaande woningen aan te sluiten op een nieuwe warmtebron.

