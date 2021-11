Breda wil verkeersstromen in Prinsenbeek ‘ontmoedigen’

De fileproblemen in Prinsenbeek zijn groot en de verwachting is dat de verkeersdruk nog zal toenemen door alle nieuwbouw in de gemeenten die rond het dorp liggen. Prinsenbeek wil zelf ook graag nieuwbouw, maar niet voordat ‘het mobiliteitsprobleem’ is opgelost.

Minimaliseren

Raadslid Marc van Oosterbosch (CDA) diende vorige week een motie in waarin hij vraagt of verkeerswethouder Daan Quaars ‘intensief overleg wil voeren met de omliggende gemeenten’ om de verkeersstromen via Prinsenbeek ‘te ontmoedigen en te minimaliseren’.

De samenwerkende gemeenten moeten in de ogen van Van Oosterbosch ‘een collectieve lobby’ opstarten om de verkeersdruk bij woningbouw ‘structureel op te lossen’.

Oplossen

Quaars voelt zich gesteund door de oproep van Van Oosterbosch. Quaars: ,,Dit steunt ons in het overleg met de andere gemeenten. Er zijn verschillende woningbouwlocaties in Prinsenbeek in beeld, maar we moeten eerst de mobiliteit oplossen.”

Overbelasting

De woningnood groot is in Breda en zo ook in Prinsenbeek. Woningbouwproject Beeks Buiten, met 800 huizen aan de rand van Prinsenbeek, kan voorlopig niet door gaan vanwege de overbelasting van Schutsestraat, Vianendreef, Molenstraat en Velsgoed. Ook rijdt er veel verkeer uit de omliggende dorpen zoals Etten-Leur en Zevenbergen via Prinsenbeek naar de A16 of Breda.

Woningbouwkansen

Quaars heeft toegezegd in overleg te gaan met de gemeenten en in de tussentijd te blijven kijken naar nieuwe woningbouwkansen in Prinsenbeek en daarbij de mogelijkheid open te houden voor CPO. De motie werd unaniem aangenomen.