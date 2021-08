Breda wil vaker hoogbouw binnen de singels, maar je moet de Grote Kerk wel kunnen blijven zien

In zowel het buitengebied als in de delen van Breda die vallen binnen het beschermd stadsgezicht is hoogbouw ‘in beginsel’ uitgesloten. Dat betekent dat er niet hoger mag worden gebouwd dan vijftien meter. Incidenteel staan er al gebouwen die wat hoger zijn. En daar mogen er nu dus meer van bijkomen.

Dat blijkt uit de Hoogbouwvisie Breda die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

Voortdurende strijd

Hoogbouw is een onderwerp dat de lokale politiek al langer bezighoudt. Het is een voortdurende strijd tussen de bewakers van het historische stadsgezicht aan de ene kant en vooruitstrevende pleiters voor een grootstedelijk Breda aan de andere.

Voor de eerste categorie kan hoogbouw niet laag genoeg zijn, voor de tweede groep geldt bijna het tegenovergestelde. Overduidelijk lid van die laatste categorie is PvdA-raadslid Rob Sips, die vorig jaar verzuchtte: ‘Moeten we dan een soort Etten-Leur blijven?’

Charme van kleinschaligheid

Sips zei dat tijdens een debat over hoogbouw, dat onder meer aan de basis heeft gestaan van de visie die nu is gepresenteerd door wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66). Toen werd overigens ook nadrukkelijk gepleit voor de charme die uitgaat van de kleinschaligheid die Breda typeert. ,,Ik heb bewust gekozen om niet in Rotterdam te gaan wonen en wel in Breda”, zei CDA-raadslid Caspar Rutten.

De Beer heeft zich een weg gebaand door al die meningen en het resultaat is dus de Hoogbouwvisie Breda. Daarin wordt gekozen voor ‘hoogbouw op een Bredase wijze’. Dat wil zeggen dat bouwwerken die hoger zijn dan vijftien meter in zowel het buitengebied als het beschermd stadsgezicht ‘in beginsel’ zijn uitgesloten.

Wel blijft er op ‘aangewezen plekken binnen de singel’ ruimte voor hoogbouw. Die zal niet veel hoger dan dertig meter mogen zijn. Buiten de singel geldt een maximum van vijftig meter, een hoogte die als ‘passend voor de stad wordt ervaren’.

Richtinggevende hoogte

Die maatvoering is geen wet van Meden en Perzen. Er zijn locaties in de stad waar de ‘richtinggevende hoogte’ zeventig meter is. Dat is bijvoorbeeld op de plaats van de voormalige CSM-suikerfabriek en bij de afslagen van de snelwegen A27 en A16.

Daar blijft het bij, als het aan De Beer ligt: ,,Ten aanzien van de rest van de stad wordt terughoudend omgegaan met hoogbouw.”

Even voor de verhoudingen: het hoogste gebouw ter wereld staat in Dubai. Met 828 meter is de Burj Kalifa-toren. Dat is altijd nog 731 meter hoger dan de Grote Kerk van Breda.