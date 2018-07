Breda wil snel meer bouwen: geen 'bouwvak' meer voor woningplannen

In 2005 besloot Breda dat tijdens de zomervakantie van de basisschool geen plannen voor woningbouw ingekeken konden worden. Immers, zo was de gedachte: mensen zijn dan op vakantie waardoor de gestelde termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar tegen die plannen in het gedrang komt.

Nu zegt de gemeente: alle plannen zijn inmiddels digitaal in te zien, mensen kunnen een melding krijgen als in hun buurt nieuwe bouwplannen zijn en bezwaar daartegen kunnen ze ook digitaal indienen. Die zes weken zijn dus achterhaald. Sterker: ze zorgen enkel voor onnodige vertraging voor de bouw van nieuwe woningen. En dat is in tijden van woningnood, zoals nu, niet handig.