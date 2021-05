Breda wil snel evenementen mogelijk maken op 't Zoet: '538 zou hier makkelijk terechtkunnen’

Video Mogelijke doorrijder aangehou­den na aanrijding in Breda, liet jonge fietsster gewond achter

16 mei BREDA – Een 31-jarige man uit Breda heeft zich zondag gemeld op het politiebureau vanwege betrokkenheid bij het ongeluk op de Wilhelminasingel in Breda. Daar is in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige fietsster uit Breda aangereden en gewond geraakt. De bestuurder van de auto reed door. Dat meldt de politie.