Breda wil rem op gebruik van Deeltaxi: niet meer dan 1500 km per jaar

6800 gebruikers

Dat staat in een reactie van het college op vragen uit de gemeenteraad. Volgens de cijfers van de afgelopen vijf jaar maken ruim 6800 mensen in Breda gebruik van de Deeltaxi. Dat kost iets meer dan 3 miljoen euro. Het is het stadsbestuur opgevallen dat een verhoudingsgewijs klein aantal mensen het grootste aantal kilometers maakt: 22 procent van alle gemaakt kilometers komt voor rekening van 143 pashouders. Dat is net iets meer dan twee procent van alle Deeltaxigebruikers.

Besparing van 10 procent

Dat is best veel, reden voor het college om te onderzoeken of dat niet anders kan. Daarom wordt gekeken naar andere vormen van openbaar vervoer. Bus en trein zouden dan een alternatief kunnen zijn voor de Deeltaxi. Met name de grootgebruikers komen daarbij in beeld. Tegelijkertijd wordt bekeken of een maximum van 1500 jaarlijks te rijden kilometers ‘reëel’ is. Het zou in ieder geval een besparing van 10 procent op de vervoerlasten opbrengen. Dat is al snel zo’n drie ton.