Breda wil ‘olifantenpaadjes’ legaliseren

‘Olifantenpaden’ zijn bij uitstek een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer stedenplanning niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Verspreid over de stad zijn ze vooral op grasvelden goed zichtbaar: in het gras of groenstroken uitgesleten tracés waar voetgangers of fietsers letterlijk van de gebaande paden zijn afgeweken om hun eigen, snellere route te vinden.

Quote Op sommige plaatsen is het eigenlijk heel logisch dat ze er liggen, maar officieel zijn deze doorsteek­jes illegaal. Boaz Adank, Wethouder Verkeer

Wethouder Boaz Adank (Verkeer, VVD) wil waar mogelijk deze doorsteekjes opnemen in het Bredase netwerk van ‘legale verbindingsroutes’. Daarbij roept hij de hulp in van de plaatselijke bevolking. ,,Iedereen kent wel een olifantenpaadje’’, aldus de wethouder in een persbericht.



,,Vaak ontstaan ze door het veelvuldig gebruik door wandelaars of fietsers. Meestal met de bedoeling om een stukje af te snijden. Op sommige plaatsen is het eigenlijk heel logisch dat ze er liggen, maar officieel zijn deze doorsteekjes illegaal. Daar willen we wat aan doen. Want we willen ook een aantrekkelijke stad blijven voor mensen te voet en op de fiets.”

Meer wenselijk

De wethouder benadrukt dat de gemeente zijn eigen ideeën heeft over de ideale routes die voetgangers en fietsers zouden moeten volgen. Adank: ,,Maar soms blijken de aangelegde wegen en paden in de praktijk niet de meest wenselijke voor de inwoner. Er ontstaan dan zelfgemaakte paden, de ‘olifantenpaden’.’’

Sommige Bredase olifantenpaden zijn al opgewaardeerd. Zo bestaat een deel van de nieuwe pas geopende fietsroute Aa of Weerijs uit een voormalig ‘olifantenpad’, dat de zuidelijke rondweg verbindt met het doodlopende stuk van de Graaf Engelbrechtlaan bij het Novotel.

Eenmaal gelegaliseerd

Wanneer alle paden door de gemeente op een rijtje zijn gezet, wordt bekeken of er ook routes tussen zitten die gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt. Als ze eenmaal zijn gelegaliseerd worden ze namelijk een stuk aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers.

Bredanaars die op de hoogte zijn van ‘olifantenpaden’ wordt gevraagd om die te fotograferen en via Facebook of Instagram of via www.076olifantenpad.nl bij de gemeente te melden. Ook bewoners van Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout wordt nadrukkelijk gevraagd om in hun omgeving eens goed rond te kijken of er zich daar ‘olifantenpaden’ bevinden.