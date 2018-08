Breda wil niets weten van tekort aan stallingen: 'Genoeg capaciteit voor fietsen'

Vorig jaar plukte de gemeente bijna 7.133 fietsen van de straat die niet goed geparkeerd stonden - omgerekend 20 per dag. Dat zijn er fors meer dan de jaren daarvoor. Ter vergelijking: in 2016 werden 5.549 fietsen geruimd, in 2015 nog 5.185. In het stationsgebied is de 'oogst' het grootst. Daar stonden 3.174 fietsen vorig jaar verkeerd gestald.



Die aantallen zullen door de intensievere controles dit jaar alleen maar verder oplopen, verwacht de gemeente. ,,Dat zie je altijd bij een intensivering van het beleid'', zegt Piet van Oers van Fietshandhaving. ,,In het begin zullen meer fietsen naar het depot worden gebracht. Daarna kennen mensen de regels en zullen ze beter opletten.''