Breda wil miljoenen voor opknappen woningen Breda-Noord

Mensen met een eigen woning in Hoge Vucht of Doornbos-Linie hebben niet altijd het geld om zelf hun woning te verduurzamen terwijl dat vaak hard nodig is. Woningen in deze wijken kampen vaker met achterstallig onderhoud, slechte isolatie en ongezonde leefomstandigheden. ,,We vinden het belangrijk dat elke Bredanaar de kans heeft om in een gezond en duurzaam huis te wonen. Ongeacht in welke wijk je woont. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar helpt ook om de kloof te dichten tussen Bredanaars die vooruitgaan en achterblijven”, aldus wethouder Paul de Beer.