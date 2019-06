Breda wil meer kunst op straat en landelijke bekendheid bovendien

BREDA - Er moet in Breda meer kunst te zien zijn op straat, terwijl het lokale cultuuraanbod nog nadrukkelijk in binnen- en buitenland op de kaart moet worden gezet. Dat staat in de Cultuurvisie Breda 2019-2021 die door wethouder Marianne de Bie is gepresenteerd.

Quote Er is zo veel talent dat we óók de ruimte willen geven. Marianne de Bie, Wethouder Cultuur Breda In het stuk staat verder dat het Havenkwartier nadrukkelijk wordt ontwikkeld als ‘culturele hotspot’ en dat de kunsten meer gaan samenwerken met onderwijs en bedrijfsleven. Wethouder De Bie wil bovendien de cultuurbegroting ‘flexibiliseren’. Dat wil zeggen dat tien procent van de 21 miljoen euro die Breda uitgeeft aan kunst en cultuur vrij besteedbaar wordt.

De Bie: ,,Nu gaat het leeuwendeel van het budget naar grote instellingen, zoals Nieuwe Veste en Chassé Theater. Maar er is onder zowel amateurs als professionals zo veel talent dat we óók hen de ruimte willen geven. Daarom gaan we met hen en de instellingen het gesprek aan over de vraag: wat hebben jullie nodig?’’

Belofte