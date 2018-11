Breda wil letters I Amsterdam wel hebben

BREDA - Breda wil graag een deel van de I amsterdam -letters overnemen van de gemeente Amsterdam. Dat heeft de Bredase wethouder Boaz Adank per mail laten weten aan de Amsterdamse wethouder Udo Kock. ,,Het gaat dan bij voorkeur om de R, de E, de D en de A", zegt Adank. ,,Als er ergens in een depot per abuis nog een B ligt opgeslagen, hebben we daar ook interesse voor.”

Over ongeveer een week haalt Amsterdam de beroemde letters weg van het Museumplein. Dit op initiatief van de hoofdstedelijke fractie van GroenLinks. Die vindt de kreet ‘I amsterdam’ veel te individualistisch.

Voor Adank aanleiding om achter de computer te kruipen en zijn Amsterdamse collega te mailen. ,,Ik vind het helemaal niet individualistisch", zegt hij. ,,Integendeel: er gaat trots vanuit.” Een trots die Breda heeft. Maar Amsterdam? Adank: ,,I am? Ik denk dat Amsterdam met zoveel toeristen zich een beetje afvraagt wie de Amsterdammer eigenlijk nog is.”

Trots

Een vraag die in Breda niet speelt. ,,In onze stad maken we tijd en ruimte voor onderlinge ontmoeting", schrijft Adank daarom in zijn mail. ,,We noemen ons niet voor niets de grootste kroeg van Nederland. Onze stad gaat onder je huid en in je hart zitten. Je voelt hier dat onze gezellige inwoners, en iedereen die bij ons te gast is, samen de stad maken. Vandaar onze interesse in I am.” Bovendien: ,,Zonde als de letters ergens liggen te verstoffen.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat Adank een brief schrijft om iets van Amsterdam over te nemen. Adank: ,,Nee, eerder, toen Amsterdam klaagde over de enorme hoeveelheid toeristen, heb ik al eens in een mail aan wethouder Jan Paternotte laten weten dat hij ze wel naar Breda mocht sturen. Bij ons zijn de toeristen meer dan welkom.” Sterker: ,,Die blijken doorgaans behoorlijk overdonderd te worden door alles wat de stad heeft te bieden.”

Madurodam

Er zijn overigens wel kapers op de kust voor de I amsterdam-letters. Ook Madurodam wil ze hebben voor ‘I madurodam’. ,,Maar daar lijken mij de letters iets te groot voor", mijmert Adank. Friesland wil ze om er ‘I amsterdam Lake District’ van te knutselen. Wellicht wat vergezocht.