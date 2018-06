Alles draait om het nieuwe bestemmingsplan Breda Zuidwest. Een lijvig stuk met spelregels van wat er wel en niet mag gebeuren in dit stadsdeel. Het officieel geheten omgevingsplan Breda Zuidwest, dat samenhangt met de nieuwe Omgevingswet, laat na een lange voorbereiding nog steeds op zich wachten.

Oude plan

Intussen is nog altijd het oude bestemmingsplan 'Heuvel' uit 2009 in gebruik. Dit oude plan laat ruimte voor groei van kamerverhuur en woningvermeerdering. In 2016 en in 2017 nam de gemeente daarom al een noodmaatregel (een zogeheten voorbereidingsbesluit) met een verbod op nieuwe activiteiten in de kamerverhuur en woningdelen. Op 20 juni loopt de huidige verbodsmaatregel af, de gemeenteraad moet nu opnieuw een verbod vaststellen.

Burgemeester en wethouders in hun voorstel: ,,In de wijk Heuvel zijn veel panden die worden gebruikt voor kamerverhuur en panden die worden gesplitst in meerdere woningen, zoals studio’s. Kamerverhuur en woningsplitsing leiden tot een verdere concentratie van huishoudens in straten. Dit is ongewenst omdat overlastsituaties kunnen optreden, onder meer als gevolg van de toenemende parkeerdruk.'' Met name rond het Mgr. Nolensplein zijn diverse winkelpanden (met bovenwoning) opgekocht en geschikt gemaakt voor kamer- of studioverhuur.

Studenten