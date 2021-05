Breda wil kloof tussen wijken dichten: ‘Maar we doen niet aan verzoeknummers’

Meer oog voor jonge mantelzor­gers

24 mei BREDA - Kinderen of jongeren die door omstandigheden voor een ouder, broer of zus zorgen, worden niet altijd gezien. Wat hebben zij nodig? Hoe kun je ze tot steun zijn? Waar maken zij zich zorgen over? Tijdens de webinar ‘Jonge mantelzorgers - niet te missen’ is er oog voor deze doelgroep.