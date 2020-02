Breda wil in nieuwe evenementenbeleid verbod op oplaten van ballonnen

Windscher­men moeten het voor terrasgan­ger Haven een stuk aangenamer maken

10 februari BREDA - Onbeschutte terrassen in combinatie met de harde wind. Dat is de horecaondernemers aan de Haven in Breda al jaren een doorn in het oog. En met hen hun gasten. Aan die ergernis komt wellicht een einde. Op maandag 2 maart start een proef met windschermen rondom de terrassen, zo is met de gemeente overeengekomen.