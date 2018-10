Breda wil Hogeschoollaan openbaar maken voor alle verkeer

Dat staat te lezen in een toekomstvisie voor het gebied. ,,Het volledig openbaar maken van die straat vind ik een interessante ontwikkeling’’, zegt wethouder Paul de Beer (D66, Stedelijke Ontwikkeling). ,,Voor de buurt is dat natuurlijk mooi. Fietsers en voetgangers krijgen in de nieuwe plannen ook een goede ontsluiting, extra mogelijkheden.’’ Onder meer de aanleg van twee fietsbruggen over de Wilhelminasingel wordt genoemd, om onder meer Avans en Amphia beter toegankelijk te maken.

Verkeersdrukte

De Hogeschoollaan is vorig jaar nog op de schop gegaan. Er is een bushalte bijgekomen en de inrit van de spoedeisende hulp is vervangen. Aan die werkzaamheden ging heel wat discussie vooraf. Wijkbewoners maakten zich zorgen over de parkeerplaats voor het personeel van het ziekenhuis. De inrit naar de parking aan de Hogeschoollaan zou in de originele plannen verdwijnen. Dat zou volgens omwonenden voor extra verkeersdrukte zorgen op de De La Reijweg. De inrit is behouden gebleven.