Breda wil geen criminelen in stadsbestuur: wie in raad wil moet voortaan van onbesproken gedrag zijn

Groeiende invloed

Het idee is afkomstig van VVD-raadslid Marieke Peereboom-Hoeben. Ze maakt zich zorgen over de groeiende invloed van de georganiseerde misdaad op de samenleving. De Bredase politica vreest dat ook het stadsbestuur door criminelen kan worden geïnfiltreerd.

Het voorstel viel niet bij iedereen in goede aarde. ,,Het eisen van een VOG staat op gespannen voet met de Kieswet en de Grondwet’’, zei SP-raadslid Bas Maes. De socialist wil ook voorkomen dat criminelen in de raad terechtkomen, maar doet dat liever op een andere manier. ,,Ik zie er meer in wanneer partijen openheid over hun geldstromen bieden’’, aldus Maes. ,,Zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat er invloed wordt ingekocht via de financiering van verkiezingscampagnes.’’