Breda wil Galderse Meren een ‘kwaliteitsboost’ geven: ‘Als het maar geen pretpark wordt’

Persoonlij­ke, emotionele én bemoedigen­de woorden tijdens herdenking 1 jaar corona in Drimmelen

13 maart Woorden waarmee wordt teruggeblikt op een zwaar jaar, maar die ook hoop uitspreken voor een betere toekomst, vulden vrijdagavond de Bernarduskerk in Made. Met verschillende sprekers, muziek, het branden van kaarsen en een minuut stilte stond Drimmelen stil bij 1 jaar coronapandemie. De herdenkingsbijeenkomst was live te volgen via Omroep Drimmelen.