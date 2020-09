Breda wil experimenteren met korte wapenstok voor boa: ‘Investeer liever in wijkagent’

Hea­venleigh Jeroense maakt tweede ‘Blind Wall’ voor De Rith: ‘Het Liesbos was mijn inspiratie’

17 september BREDA - Een tweede, eigen muurschildering voor De Rith. In een veld langs de Moerdijksepostbaan, op de rand van Breda en Etten-Leur, is sinds deze week een muurschildering te zien uit de collectie van de Blind Walls Gallery. Het is een werk van Heavenleigh Jeroense, die kort geleden is afgestudeerd aan kunstacademie St. Joost.