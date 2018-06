Breda wil een studentenburgemeester: 'Belangen student moeten nog steviger op de kaart'

BREDA - Breda moet een studentenburgemeester krijgen om het studentenleven in de stad aan te jagen. Dat is een van de plannen van de nieuwe Bredase coalitie VVD, D66 en PvdA.

Wat een studentenburgemeester precies kan doen en hoe die gekozen wordt, is nog onduidelijk. Het stadsbestuur hoopt dat de studentenraad een belangrijke rol kan spelen in de benoeming. 'Wij dagen de studentenraad uit om uit hun midden een studentenburgemeester te kiezen om het studentenleven aan te jagen', staat te lezen in het bestuursakkoord.

Echte voortrekkers

Tim van het Hof, fractievoorzitter van D66, verduidelijkt desgevraagd: ,,De studentenburgemeester zien wij als een voorbeeldfunctie. We hebben een kinderburgemeester, een nachtburgemeester: zij zijn echt voortrekkers in bepaalde processen. Wij zouden een studentenburgemeester toejuichen om de belangen van de student in de stad nog steviger op de kaart te zetten."

De studentenraad is nog niet op de hoogte van het voornemen. ,,Maar het is een mooi plan, waar we ons over bij zullen laten praten'', zegt voorzitter Jelcher Elzinga.

De studentenraad is sinds begin van dit jaar heropgericht en hoopt begin volgend academiejaar volop te draaien. Elzinga: ,,We hebben eerder contact gehad met politici van enkele lokale partijen. Over hoe wij meer kunnen meedenken ''

'Breda is nog geen Nijmegen'