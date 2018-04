Breda wil een duurzame Vuelta in 2020: 'We benaderen dit niet zomaar als een rondje fietsen'

BREDA - Als de Vuelta Breda aandoet in 2020, moet dat het eerste grote wielerevenement zijn dat volledig in zijn eigen energiebehoefte voldoet. Wethouder Paul de Beer (Duurzaamheid, D66) sprak die doelstelling deze week uit tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

De Ronde van Spanje krijgt volgens het conceptprogramma op zondag 23 augustus 2020 een volledige etappe in West-Brabant met een start en finish in Breda. De Beer: ,,We benaderen dat niet zomaar als een rondje fietsen, maar als een kans in de volle breedte.''

Van duurzaamheid wil de wethouder een van de speerpunten maken: ,,Het is onze doelstelling om het eerste grote duurzame wielerevenement te organiseren. Energieneutraal. Met innovaties die nu nog niet beschikbaar zijn. Iedereen vindt het tof om iets uit te vinden voor zoiets groots als de Vuelta. Duurzaamheid kan zo een legacy zijn, een nalatenschap.''

Tour en Giro

Projectleider Martijn van Hulsteijn ziet dat ook zitten: ,,Het evenement was al duurzaam als maar zijn kan, maar we kunnen nu weer een stapje daaroverheen.''

Van Hulsteijn was in 2015 de man die de start van de Tour de France in Utrecht in goede banen leidde. ,,We leren veel van Utrecht dat al twee keer een wielerevenement heeft georganiseerd'', doelde De Beer naast de Tour op Utrecht als etappefinish van de Giro in 2010. ,,Dingen die in Utrecht succesvol zijn gebleken moeten we schaamteloos durven kopiëren hier.''

Geen gelopen koers

Toch is het in Utrecht ditmaal nog geen gelopen koers. De komst van de Vuelta is mooi, maar de provincie wil niet zomaar over de brug komen met de gevraagde 2 miljoen euro, liet het eerder deze week weten. De gedeputeerden vallen vooral over de verdeling van de kosten tussen de provincie en de stad Utrecht en de bijdrage die uit Noord-Brabant moet komen.

,,We're in this together'', zegt De Beer daarover, ,,Maar de effecten voor Utrecht veranderen niet als de financiën veranderen.''