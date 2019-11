Breda wil de drie G's meer gaan verbinden met Week van de Toekomst

BREDA - Breda heeft drie jaar geleden besloten zich als stad te profileren met drie thema’s: internationalisering, vergroening en verbinding. Later werd dat vertaald in ‘grenzeloos, groen en gastvrij’. “We brengen dat al goed naar voren maar de termen worden vaak verspreid gebruikt, waardoor het onderling verband niet altijd wordt gezien”, zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

“De drie G’s van groen, grenzeloos en gastvrij raken elkaar op tal van gebieden, zoals bij economie, mobiliteit en cultuur,” aldus Depla.

Week van de Toekomst

Om de drie G’s nadrukkelijker met elkaar te verbinden, pakt de gemeente in december flink uit met de ‘Week van de Toekomst’. Drie middagen en avonden zijn er dan bijeenkomsten bij de Breda University (BUas) ,waar alle Bredanaars welkom zijn om mee te praten tijdens onder meer workshops.

Op elk van de drie dagen is één van de thema’s het uitgangspunt. “Maar het moet wel gelinkt worden aan de ander twee G’s. Dus we hopen dat mensen uit de verschillende gebieden komen en dat er dus niet alleen over het eigen vakgebied gepraat wordt,” zegt Depla.

Het moeten volgens Depla niet bijeenkomsten zijn waar alleen mensen aan het woord komen die altijd wel op komen dagen. Daarom zijn er ook hoofdsprekers van buiten de gemeente uitgenodigd om Breda ‘een spiegel voor te houden’.

Hyperloop

Zo komt Emma van Veen van de TU Delft praten over de mogelijkheden die de hyperloop biedt. Deze ultrasnelle trein die door een buis zoeft, kan het leven van mensen compleet veranderen, stelt de organisatie van de Week van de Toekomst. ‘Werken we straks in Londen, Parijs, Kopenhagen of Berlijn en zijn we nog steeds voor het eten thuis?’, is de vraag die prikkelend wordt opgeworpen.

De tweede hoofdspreker is Daniel Raven-Ellison die zich als oprichter van National Park City sterk maakt voor meer stedelijke natuur. Op de derde dag komt filosoof Lammert Kamphuis met ‘verrassende ideeën over wat mensen met elkaar verbindt’.

Walking diner

De drie dagen in de Week van de Toekomst zijn maandag 9 december (thema grenzeloos), dinsdag 10 december (groen) en woensdag 11 december (gastvrij). Ze beginnen om 15.00 uur en duren tot 21.00 uur waarna nog een borrel is. Deelnemers kunnen tussen 17.00 en 18.00 uur gebruik maken van een gratis walking diner. “Als je het over gastvrijheid hebt, moet je er natuurlijk ook een gastvrije avond van maken”, aldus Depla.