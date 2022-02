Breda wil dat er buiten veel meer kunst en cultuur komt

BREDA - Breda wil dat er veel meer plekken in de stad komen waar bewoners als het ware tegen kunst en cultuur aanlopen. Dat meldt het college in antwoord op vragen van D66.

Die partij trok onlangs aan de bel. De cultuursector heeft flink te lijden gehad onder corona. Presentatieruimten als concertzalen, musea en theater waren gesloten. Er werd wel kunst gemaakt, maar niemand kon het zien. Inkomsten bleven uit.

Pleinen en parken

Voor D66 aanleiding om na te denken over de toekomst. Hoe kan de sector als er weer een pandemie komt overeind blijven? Volgens de democraten ligt het antwoord in de buitenruimte. Met plekken in parken, plantsoenen en op pleinen waar blijvend kunst en cultuur kan worden getoond.

Ook het college blijkt voorstander van meer kunst en cultuur in de openbare ruimte. Sterker: het is een speerpunt in zowel het coalitieakkoord als in de cultuurvisie ‘In verband met cultuur'. Niet voor niets wordt er, als er subsidie wordt verstrekt aan cultuurmakers en -instellingen, keer op keer over gepraat hoe dit kan worden vormgegeven. Ook wordt bij de inrichting van een stukje stad steeds weer nagedacht hoe kunst en cultuur er een plek kunnen krijgen.

Flexibele plekken

Of dat nou per se blijvende plekken moeten zijn, betwijfelt het college. Cultuurmakers van tegenwoordig zijn niet altijd meer gebonden aan vaste plekken. Ze zijn flexibel. Neem een groep als Dansnest die voorstellingen op verrassende plekken in de stad biedt. Zo zijn er meer voorbeelden.

Weliswaar wordt met partners in het veld gesproken over het ontwikkelen van (buiten)plekken voor structurele presentatie van kunst en cultuur, maar misschien is het wel beter om te kijken hoe flexibel is in te springen op de behoefte om voorstellingen en presentaties te houden op verrassende plekken, aldus het college.

Hoe dan ook. Breda heeft het onderwerp op het netvlies staan. Er zijn zelfs al voorbeelden van kunst in de buitenlucht, neem Breda Buiten of project Beeldschoon. Met het veld wordt verder gekeken naar structurele mogelijkheden voor de lange termijn.