Breda: wijkraad wil sportzaal onderin voormalig belastingpand

BREDA - Wijkraad Rondom Haagdijken in Breda is enthousiast over een tijdelijke invulling van het voormalige belastingpand aan de Gasthuisvelden en heeft al een wens: een sportgelegenheid onderin het complex. ,,Dat zou een prachtige aanvulling zijn in de wijk.''

Het zeven verdiepingen hoge complex moet de komende jaren een levendige ontmoetingsplek worden in wijk Fellenoord/Schorsmolen. De gemeente roept iedereen op met ideeën te komen en denkt aan onderwijs, duurzaamheid, leisure, horeca en cultuur. Op 26 januari worden ideeën verzameld tijdens een open dag in het pand.

Super positief

Marique de Bree, secretaris van de wijkraad, vindt het 'gewéldig' dat de bal in de stad wordt gelegd. ,,Dit is super positief. Het vergroot de betrokkenheid.'' Ze ziet een hippe place to be in wording en wil als 'bewoner' al graag een idee inbrengen: een sport- en speelgelegenheid onderin het oude belastingkantoor. ,,Ik wil dit eerst aandragen bij de wethouder, maar hier gaat mijn idee wel naar uit. We hebben iets dergelijks niet in de wijk, een overdekte sport- of speelzaal. Dit zou een prachtige aanvulling zijn.''

Rechtbank

Ook wat de nabijgelegen rechtbank (Sluissingel) betreft gaat de gemeente naar de stad toe. ,,Op dit moment is over de invulling of eventuele sloop geen besluit genomen. We gaan nog in gesprek met de eigenaren van aangrenzende panden en omwonenden. De uitkomsten worden meegenomen in de plannen. Voor de zomer van 2018 moet duidelijk zijn wat met het gebouw gaat gebeuren.'' De belastingdienst zit al de stationszone, de rechtbank volgt volgend jaar. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente, indertijd gekocht van de Rijksgebouwendienst.

Gasthuisvelden

De Bree: ,,De vraag blijft wel wat op langere termijn met de complexen gaat gebeuren. Maar zolang er geen definitieve bestemming voor is, is het goed het op deze manier te doen.'' De herontwikkeling van stadsgebied Gasthuisvelden (16 hectare) begint in 2018 aan de zuidkant met de Seelig-kazerne waar De Rooi Pannen landt en waar een stadspark verrijst. Dan krijgt ook het UWV-pand een invulling en wordt de Mark doorgetrokken. De zuidkant met rechtbank en belastingpand wordt een plek voor 'placemaking', aanjager voor de stadsontwikkeling. Er zit nu nog anti-kraak in het belastingpand.