Breda weer nummer één in Nederland bij collecte KWF Kankerbestrijding

BAAI gaat door met win­ter-horeca aan de Mark

12:20 BREDA - Het was deze zomer een van de beste bezochte nieuwe horeca-hotspots in Breda: BAAI aan de Markkade, op de locatie waar voorheen jachthaven De Werve was gevestigd. De initiatiefnemers hebben nu besloten in de winter door te gaan met het concept in aangepaste vorm.