Breda weer iets ‘inclusiever’ met regenboogbankje en LHBTI-Blind Wall

Dat Breda zich inzet voor ‘inclusiviteit’ en graag te boek staat als ‘Regenboogstad’ werd anderhalf jaar lang onderstreept door de aanwezigheid van een ‘regenboogpad’ in het Valkenberg. Maar intussen is dat veelkleurige symbool vervaagt. Tijd dus voor iets anders, al is het alleen al omdat alle fracties in de gemeenteraad zich eerder dit jaar hebben verbonden aan een ‘regenboogakkoord’, als steun aan de LHBTI-gemeenschap.

Regenbooguiting

Daarom is weer gekozen voor een ‘regenbooguiting’ in het Bredase stadspark. Het wordt een bankje waar ‘mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar de gastvrijheid van Breda zichtbaar wordt’. Waar het bankje precies komt te staan in het Valkenberg is nog niet duidelijk. Daarover wordt nog gepraat, evenals over ontwerp en onderhoud.

In de ontvangstruimte

Quote Een mooie volgende stap in onze ambitie om icoon van de stad te worden. Dennis Elbers, Blind Walls Gallery De Nieuwe Veste, deze week nog in het nieuws omdat de gemeente heeft afgezien van het plan om het gebouw te voorzien van een groene gevel, wordt de plaats waar een muurschildering van de Blind Wall Galeries wordt aangebracht. Het kunstwerk wordt aangebracht op een muur in de ontvangstruimte van het pas opgeknapte cultureel centrum in de Molenstraat.

,,Blind Walls Gallery heeft al veel verhalen over het verleden van de stad zichtbaar gemaakt. Het is een mooie volgende stap in onze ambitie om een icoon van de stad te worden, door nu een schildering te inspireren op het heden en de manier waarop we in Breda met elkaar omgaan” zegt Dennis Elbers van Blind Walls Gallery.

Ook de stichting Bo, die zich inzet voor diversiteit, is enthousiast: ,,Als stad moeten we aan alle mensen van onze samenleving laten zien dat je in Breda meer dan welkom bent, wie je ook bent.’’

Echt supertrots

Voor wethouder Miriam Haagh (Maatschappelijke participatie, PvdA) is de komst van zowel bankje als muurschildering ‘er weer zo’n mooi voorbeeld van dat er hele mooie dingen kunnen gebeuren als we in Breda de handen ineen slaan’: ,,Daar ben ik echt supertrots op.’’