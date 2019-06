Breda weer een dag hofstad van de Oranjes

Die allure is het best zichtbaar achter de normaal hermetisch gesloten toegangen van het Kasteel. De Koninklijke Militaire Academie heeft er haar thuisbasis, dus alleen personeel van Defensie heeft er iets te zoeken. Behalve dan op een dag als deze maandag, en niet-militair Breda kwam massaal op het Kasteel af. Je kreeg rondleidingen door bijna alle ruimtes van het complex, waar veel gebruik van werd gemaakt.

Daarnaast was het Kasteel omgetoverd tot een grote speeltuin voor iedereen met ridderaspiraties. Zo kon je er handboogschieten (als je er een aardig lange wachtrij voor over had) en leerde je van alles over de dagelijkse gebruiken van mensen in de late Middeleeuwen. Maar het meest spectaculair waren toch wel de ridders te paard die op het middenterrein tegen elkaar in het strijdperk traden.