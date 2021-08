Breda weer decor van nieuwe Nederlandse dramaserie: ‘Toch anders dan in Tilburg’

Verdachte gaat toch verklaring afleggen over liquidatie­po­ging in Bre­da-Noord

14:00 BREDA – De 22-jarige Amsterdammer Alpay B. gaat toch een verklaring afleggen over de liquidatiepoging op de 39-jarige Bredanaar M. el A. Dat kondigde zijn advocaat donderdag aan bij de rechtbank in Breda. Wel is duidelijk dat B. ontkent te hebben geschoten, ook al is zijn dna op een huls gevonden en was zijn telefoon in de buurt.