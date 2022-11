Breda Wandelt toont verborgen creatieve parels van de stad; ondernemers met een nét iets andere insteek

Nog eenmaal mag de kerstgroep in Bavel in het wooncom­plex staan

BAVEL - Nog één kerstperiode mag Ineke Boon een kerststal neerzetten in wooncomplex De Voorne in Bavel, maar daarna niet meer. Wooncorporatie Laurentius heeft het verbod op kerstversieringen in de openbare ruimtes omgezet in een oranje licht. Een overgangsjaar.

18 november