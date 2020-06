Breda wacht met betalen: ‘Heb in 30 jaar zelden gemeente gezien die zo opportunistisch is’

Beide partijen liggen al sinds 2011 met elkaar in conflict. Breda weigerde toen een milieuvergunning af te geven voor Clice omdat er vermoedens waren dat de vergunning misbruikt zou worden voor criminaliteit.

Onterecht

Ruim 2,5 jaar bleef de onderneming gesloten. Na een jarenlange juridische strijd oordeelde de rechtbank in Den Bosch in 2018 dat de sluiting onterecht was.

Afgelopen jaar hebben beide partijen met elkaar onderhandeld over een schadevergoeding, maar kwamen daar niet uit. Clice wilde meer dan een half miljoen euro, de gemeente was bereid tot maximaal 57.000 euro te gaan.

Clice was de vertraging beu en dagvaardde de gemeente begin april. Tijdens die zitting kwam de gemeente Breda niet opdagen. En werd half mei bij verstek veroordeeld tot betaling van 580.000 euro, nog te vermeerderen met rente en kosten, die direct is op te eisen.

Quote Ik heb zelden in mijn bijna 30 jaar als advocaat een gemeente gezien die zo opportunis­tisch, tegen beter weten in, heeft gehandeld. Herbert Pasveer

Volgens de advocaat van de gemeente is er sprake van 'een handigheidje' 'en wordt misbruik gemaakt van 'een gevonden gelukje'. Clice profiteerde van de wanorde die er heerste op het stadskantoor vanwege de coronacrisis. Daarom is de dagvaarding, waar wel voor is getekend, niet bij de juiste mensen terecht gekomen. ,,Er is sprake van een menselijke fout", aldus de gemeentelijke juriste. Haar advocaat stelt dat als er wel verweer was gevoerd de schadevergoeding nooit zo hoog was uitgevallen en het de vraag was of de gemeente was veroordeeld.

Lager bedrag

Ook is Breda bang dat Clice niet in staat is (een deel) van de vergoeding terug te betalen als er tijdens de bodemprocedure een lager bedrag uitrolt.

Tijdens de zitting vraagt de rechter of Clice bereid is het oordeel in de bodemprocedure af te wachten. Maar advocaat Herbert Pasveer wijst dat van de hand.

Opportunistisch

,,Ik heb zelden in mijn bijna 30 jaar als advocaat een gemeente gezien die zo opportunistisch, tegen beter weten in, heeft gehandeld. De gemeente heeft ieder recht verspeeld om een moreel appel op ons te doen."