Breda waakt voor nieuwe vormen van criminaliteit

De zichtbare vormen van criminaliteit tonen al jaren een dalende lijn, laten de laatste politiecijfers zien. Volgens prognose komt het totaal aantal misdrijven dit jaar uit rond de 9.500, ruim 30 procent minder dan vier jaar geleden (14.200). Dat wil volgens burgemeester Paul Depla niet per se zeggen dat het veiliger wordt. ,,We zien de criminaliteit verschuiven. Criminelen zijn ook niet gek, die denken: voor een woninginbraak moet ik op pad, cybercrime kan vanuit huis. De aanpak daarvan wordt echt hét issue de komende jaren.”

Vijf hoofdpunten

Depla en wethouders Miriam Haagh en Greetje Bos presenteerden deze week een plan om de komende jaren de veiligheid te waarborgen. De burgemeester verklaart: ,,Met het plan willen we de basis op orde brengen, en jaarlijks accenten bepalen. Door die focus wordt het behapbaar.” In 2019 gaat Breda actief aan de slag met de aanpak van vijf hoofdpunten: de integratie van ex-gedetineerden, personen met verward gedrag, radicalisering, cyberveiligheid en ondermijning.

Quote Criminelen zijn ook niet gek, die denken: voor een woningin­braak moet ik op pad Paul Depla, burgemeester

De aanpak van minder zichtbare vormen van criminaliteit voert de boventoon in het plan. ‘De cijfers over zichtbare criminaliteit ontwikkelen zich positief. De vraag is echter of dit het hele verhaal is. Zo zijn er op basis van de trends en ontwikkelingen signalen dat het niet goed gaat met de onzichtbare criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning”, zo staat te lezen in het veiligheidsprogramma. Het aantal aangiften van digitale criminaliteit ligt de eerste acht maanden van 2018 (495) 25 procent hoger dan in heel 2017 (397).

Buurtpreventie

,,Het is lastige criminaliteit”, zegt Depla. ,,Ook politie en justitie krijgen daar moeilijk grip op. Daarom willen we ons, met name komend jaar, richten op preventie en het weerbaar maken van Bredanaars.” Een van de manieren waarop Breda dat wil doen, is door buurtpreventieteams te betrekken bij de bewustwording van die nieuwe vorm van criminaliteit. ,,Van je buurman neem je dat soort informatie eerder aan dan van een grote Postbus 51-campagne.”