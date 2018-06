Breda vraagt StadsGalerij terug

Voor Joosen en haar stichting Tranzforma valt de mededeling van de gemeente rauw op het dak. Hoewel zij altijd heeft geweten dat ze de StadsGalerij slechts tijdelijk mag gebruiken, kreeg zij uit diverse gesprekken en overleggen over de ontwikkelingen voor de Bredase oostflank, het idee dat het boerderijtje in beeld bleef als locatie voor kunst.

Vaag

Of dat idee klopte, kreeg zij niet te horen. Herhaaldelijk vroeg ze op het stadskantoor naar de plannen voor de StadsGalerij. Maar de gemeente bleef vaag. Joosen: ,,In 2014 heb ik een keer een brief gekregen waarin stond dat ik dat jaar, misschien een jaar later, waarschijnlijk de StadsGalerij moest verlaten. Het is een brief die nooit een vervolg kreeg. De toekomst bleef al die jaren onduidelijk."