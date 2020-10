Breda volgt besluit Tilburg en Eindhoven nog niet op: carnaval in ut Kielegat blijft op tafel

Weer sneuvelt een grote carnavals­stoet: Bavel schrapt Tocht der Tochten

12 oktober BAVEL - In navolging van de BAK in Prinsenbeek en 't Aogje in Princenhage hebben ook de Baviaonen in Bavel besloten dit seizoen alle grote carnavalsactiviteiten te schrappen. Daarmee gaat definitief een streep door een van de grotere optochten in de regio, de Tocht der Tochten.