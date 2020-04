Breda voert strijd tegen eikenprocessierups op

De eikenprocessierups veroorzaakte vorig jaar veel overlast. De gemeente kiest dit jaar voor een meervoudige aanpak. In maart 2020 zijn aan de Wilhelminasingel, Westerhagelaan, Westerpark, Terheijdenseweg, Moerenpad, Minervum en Ettensebaan rupsenvallen opgehangen aan de bomen. De val vangt de afdalende rupsen op in een zak zodat ze de boom niet kunnen verlaten.

Wegzuigen

Ook blijft de gemeente nesten verwijderen uit gemeentelijke bomen. Er is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan in 2019. Nesten worden continu op de doorgaande wegen weggezogen en er kan sneller gereageerd worden op meldingen. Om grondnesten te bestrijden gebruikt de gemeente heetwatertechniek.

Om te zien of er een af- of toename is van de rups zijn feromoonvallen geplaatst. Daarmee wordt de mannelijke eikenprocessievlinder gevangen. Samen met ZLTO zaait de gemeente verschillende stukken grond in met bloemrijke mengsels. Dat zorgt voor meer insecten en meer vogels.