Breda voert controles op fout gestalde fietsen nóg verder op

De gemeente Breda gaat vanaf 1 september op meer plekken in de stad intensiever controleren op fout geparkeerde fietsen. Dat gebeurt vooral op plekken waar volgens de gemeente het meeste overlast is: in het centrum, rond het station en bij het NAC-stadion.

Fietsen die niet in de daarvoor bestemde stallingen staan, krijgen een label. Is de tweewieler een half uur na controle nog niet goed geparkeerd, wordt hij meegenomen. Via de site verlorenengevonden.nl wordt-ie geregistreerd, waarna de fiets wordt afgeleverd bij het depot aan De Faam. Daar kan de eigenaar hem ophalen tegen betaling van een boete van 25 euro.

Veiligheidszone

Vanaf twee uur voor aanvang tot een uur na het einde van de wedstrijd geldt rondom het NAC-stadion een veiligheidszone. Dat wordt met borden aangegeven.

Binnen deze zone mogen fietsen alleen in de stallingen staan aan de Rat Verleghstraat en Stadionstraat. Fietsen die buiten die rekken staan worden verwijderd, laat de gemeente weten.

,,Het is geen razzia'', verzekert fietshandhaver Ton van Bavel. ,,We zijn anderhalf uur voor een wedstrijd aanwezig om mensen te verwijzen naar de stallingen.'' Piet van Oers van Fietshandhaving ,,Na een nederlaag bijvoorbeeld kunnen gevaarlijk gestalde fietsen gebruikt worden als wapen. Dat willen we voorkomen door beter te controleren.'' Van Bavel: ,,Maar in principe verandert er niets.''

Wijken en dorpen

Dagelijks controleert de gemeente in het centrum nu op fietsen die fout of gevaarlijk geparkeerd staan. ,,Het is niet de bedoeling fietsers weg te pesten'', legt wethouder Greetje Bos uit. Het gaat er juist om zo weinig mogelijk fietsen mee te nemen.'' ,,Maar,'' zegt Van Oers, ,,In het begin bij intensivering van het beleid zullen altijd meer fietsen mee naar het depot worden genomen.''

Nu gaat Fietshandhaving ook in de wijken en dorpen strenger toezien op het stallen van fietsen. De gebieden rond alle winkelcentra worden periodiek gecontroleerd. Ook op onder meer de Haagse Markt en de Markt in Prinsenbeek worden de controles opgevoerd.

Verrommeling stad

Aanleiding voor de intensievere controles is volgens de gemeente de toenemende verrommeling van de stad door her en der geparkeerde fietsen. Dat leidde in het verleden al vaker tot grote fietsruimacties. Door vaker te controleren op verkeerd en gevaarlijk gestalde fietsen, wil Breda hinder en overlast de kop indrukken en voorkomen dat voetgangers zich verwonden.

Binnen de gebieden waarvoor het verbod geldt zijn volgens de gemeente voldoende mogelijkheid speciale stallingsruimtes. Die worden aangegeven met borden. Een fiets mag daar maximaal 28 dagen staan.

Bekijk op de kaart hieronder waar en met welke frequentie Breda op verkeerd gestalde fietsen controleert: