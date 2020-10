Breda voelt wel voor ‘energy hub’: ‘Einde aan kip-eiprobleem’

Alternatieve brandstoffen voor auto’s en vrachtwagens zijn de toekomst, laat het college weten in een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Er is alleen een probleem: hoe kunnen mensen worden verleid om van benzine of diesel over te stappen op een andere, duurzamere brandstof? Verleiden gaat beter dan dwingen, schrijft het college aan de lokale politiek. Maar dan moet er wel een plek zijn waar de alternatieve brandstof te vinden is.