Breda vindt zelfrijdend busje best leuk, als is ‘t wel een duur geintje

Dat is vrij vertaald het antwoord van burgemeester en wethouders op vragen van het Bredase VVD-gemeenteraadslid August Veenenbos. Die is wel gecharmeerd van de Drimmelense proef met het op eigen houtje rijdende busje. Hij vraagt zich daarom af of zo’n proef ook in Breda kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door het NS-station met het centrum te verbinden.

In de toekomst zou dat best kunnen, zegt het college. Maar ‘voor breder gebruik zijn nog wel verschillende ontwikkelingen nodig’. Anders gezegd: de techniek is zo ver nog niet. De proef is bovendien niet goedkoop, zegt het college: ,,Het is goed om te weten dat de pilot in Drimmelen 200.000 euro kost.’’