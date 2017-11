BREDA - Buurtvereniging Ruitersbos in Breda-Zuid wil van de gemeente weten hoe het verder moet met initiatieven voor een B & B en Airbnb. De vereniging zwengelt de discussie aan nu vergunning is verleend voor een B & B in de Burgemeester Guljélaan. Net als zes buren van de B & B tekent de vereniging bezwaar aan.

,,We waren er toch wel door verrast'', zegt bezwaarmaker Rudolf Claassen over de deze zomer verleende vergunning. ,,We willen deze mensen niets ontnemen, willen absoluut geen stennis. Maar we weten niet waar we aan toe zijn.'' Er zijn een paar spelregels, zoals maximaal drie auto's parkeren op eigen terrein (voorzijde), maximaal twee kamers voor vijf gasten. Claassen: ,,Maar dat zijn minimale eisen. Is er parkeer- of geluidsoverlast? Hoe lang mogen gasten blijven? De percelen grenzen aan mekaar, er is inkijk. Hoe zit het met privacy?''

Beleid

Voorzitter Huub Oderkerk van de vereniging: ,,Het gaat ons niet om dit specifieke geval, maar laat de gemeente met algemeen beleid komen voor deze mini-hotelletjes, ook voor Airbnb. Daar roepen we toe op. We wonen in een rustige, ruime wijk, dichtbij het Mastbos. Ontstaat er wildgroei? Hoe zit het met toezicht, veiligheid, duur van verblijf? Beleid is belangrijk, ook voor andere wijken.'' De stad telt volgens de gemeente 20 B & B's, met in totaal 38 kamers. Geschat wordt dat er 80 airbnb-adressen zijn. De gemeente ziet geen aanleiding de Bed & Breakfast-regels nader te bekijken. Er is, zegt een woordvoerster, een toets op het bestemmingplan, de bouwverordening, er is een 'redelijke eis' van welstand, parkeernota.

Blanco goedkeuring

Claassen: ,,Er is blanco goedkeuring verleend, zonder beperkende voorwaarden. Een B & B is wat ze noemen een kruimelgeval, gaat buiten het bestemmingsplan om. De gemeente staat het te snel toe, zonder nadenken.'' De Airbnb-aanvragen verlopen niet via de gemeente, maar dat fenomeen wordt op verzoek van de gemeenteraad wel nader bestudeerd. De woordvoerster: ,,Er wordt bekeken wat de meerwaarde is voor de stad en welke maatregelen op korte en lange termijn nodig zijn.'' De Airbnb's zijn goed voor 2 tot 3 procent van de overnachtingen (de hotels tellen 1.017 kamers). De initiatiefnemer van de B & B wil nu niet reageren.

