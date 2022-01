Breda vijf dagen centraal in programma op Radio 1, busje met studio bij Avans

Het studentenwelzijn in Breda is de belangrijkste rode draad in het programma, met daarnaast een ‘hoofdpijndossier’ en een belangrijk burgerinitiatief. Voor dat laatste staan de schijnwerpers op De Honingraad, het inloophuis voor (ex-)patiënten met kanker en hun naasten.

De uitzending is iedere avond van acht tot half negen op Radio 1. Naast studiogasten zijn er reportages over het studentenwelzijn in Breda, op de verschillende HBO’s en MBO’s. ,,Het onderwijs is weer open, of bijna, na alle coronaperikelen’’, zegt 5 Dagen-presentator Waldy van Geenen voor de uitzending van maandag. ,,We willen in het programma in kaart brengen hoe het met het studentenleven en -welzijn in Breda is gesteld.’’ Vanuit de bus worden de interviews met studenten en docenten uitgezonden.

Volledig scherm De Radio 1-bus bij Avans. © Pix4Profs/René Schotanus

Hoofdpijndossier

Als wekelijks ‘Hoofdpijndossier’ gaat verslaggever Joris Kreugel de stad in om mensen te bevragen over afval, met thema’s als de afvalstoffenheffing en grof huisvuil. Deze interviews zijn overdag opgenomen en komen in reportagevorm in het programma.

Een iedere uitzending terugkerend item is ‘de 5 Dagen helpt’-actie. Daarvoor is de stichting De Honingraad gekozen, het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Ook De Honingraad, aan de Johan Willem Frisolaan, was de afgelopen jaren vooral dicht door corona. Ze hopen in ieder geval op 4 februari, Wereldkankerdag, weer open te zijn. ,,Ik zit een paar keer live in de uitzending om aandacht te vragen voor enkele zaken’’, zegt directeur Rob Koster van De Honingraad.

,,Zo hopen we op een of twee CO2-melders, om de luchtkwaliteit binnen in de gaten te houden. Daarnaast zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die ons kunnen helpen om onze ruimtes voor de opening goed schoon te maken. Het gaat dan om onze woonkamer, de keuken, het atelier en de yogaruimte.’’ Het programma 5 Dagen gaat nu de vierde week in. Zegt Waldy van Geenen: ,,Ik kan niks garanderen, maar tot nu toe is de 5 Dagen helpt-actie steeds gelukt.’’

Volledig scherm Presentator Waldy van Geenen in de Radio 1-bus bij Avans. © Pix4Profs/René Schotanus