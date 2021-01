Breda viert carnaval met Kielegat The Movie en online optocht: ‘We zetten vol in op wat wél kan’

Een carnavalsfilm, een online optocht en straten die rood en oranje kleuren: Stichting Kielegat in Breda doet er alles aan van carnaval 2021 alsnog een onvergetelijke editie te maken. ,,We zetten vol in op wat wel kan.”

Zo roept Stichting Kielegat carnavalsvierders op hun mooiste carnavalsmoment op videobeeld in te sturen voor Kielegat The Movie. De film moet een aaneenschakeling worden van herinneringen van iedereen aan carnaval in de stad.

Quote We willen dat de film een project wordt van zoveel mogelijk carnavals­vier­ders samen Anouk Bakkers, woordvoerder Stichting Kielegat

,,Als stichting hebben we mooi beeldmateriaal”, zegt woordvoerster Anouk Bakkers. ,,maar we willen dat de film een project wordt van zoveel mogelijk carnavalsvierders samen. Hun beelden worden samen met beelden uit ons archief tot een film gemonteerd.”

Kielegat The Movie gaat zondag 14 februari in première. Bakkers: ,,Het liefst in het Chassé Theater, maar die kans is klein. De film wordt sowieso op de lokale televisie uitgezonden, zodat alle Bredanaars kunnen kijken.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Prins Arie d'n Irste is voor het tweede jaar prins van Ut Kielegat. © René Schotanus/Pix4Profs

Van papier maché of Lego

Op dinsdag 16 februari zal de online optocht van Ut Kielegat op de lokale Bredase zenders te zien zijn. Hiervoor heeft Stichting Kielegat kinderen opgeroepen een kleine wagen te maken. Dat mag een tekening zijn, een knutselwerk - bijvoorbeeld met van papier maché -, maar een wagen bouwen met Lego, K’nex of blokken kan ook.

Quote We hebben al wat inzendin­gen voor de online optocht binnen, maar dat mogen er nog veel meer worden Anouk Bakkers, woordvoerder Stichting Kielegat

Wie uiterlijk 11 januari een foto van zijn creatie instuurt, ziet zijn wagen mogelijk terug in de Kontklopper, de Kielegatse carnavalskrant. Wie dat niet haalt, kan tot begin februari verder knutselen of bouwen. Bakkers: ,,We hebben al wat inzendingen binnen, maar dat mogen er nog veel meer worden.”

Mogelijk worden de optochtcreaties ook tentoongesteld. Bakkers: ,,We kijken naar wat mogelijk is, of dit lukt is nog onzeker. Wel zijn alle inzendingen op 14 februari te zien op de lokale tv.”

Bezoekje van Prins Arie d'n Irste

Tot slot gaat Stichting Kielegat op zoek naar de Grôtste Versierders van de stad. Wie versiert zijn huis, tuin, straat, plein of flatgebouw in de aanloop naar carnaval het mooist in de Kielegatse kleuren rood en oranje? De winnaar(s) kunnen, op gepaste afstand, een bezoekje verwachten van Prins Arie d’n Irste. Foto’s en filmpjes kunnen tot en met 12 februari ingestuurd worden.

Alle inzendingen kunnen (via WeTransfer) gemaild worden naar: pers@kielegat.nl.