Breda verzamelt ideeën voor events rond de Vuelta 2020 met box in Chassé Theater

Nu de Vuelta 2019 is afgelopen (zondag was de slotetappe) richten Breda, Utrecht en Den Bosch de pijlen op de editie van volgend jaar. Bredaas wethouder Daan Quaars (sport en evenementen): ,,Deze week is het ‘activatieprogramma’ gestart. Dat betekent dat mensen hun ideeën kunnen inleveren bij de organisatie van La Vuelta Holanda. Daarmee kunnen ze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.” Dat geldt voor ideeën die vóór 1 november via de box of de site worden aangedragen.