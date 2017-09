Breda verwacht flink meer mensen die met spoed woning zoeken

BREDA - Steeds meer mensen zoeken de komende jaren met spoed een woning in Breda. Dat is de reden, volgens wethouder Patrick van Lunteren (SP, wonen), dat de woningcorporaties soepeler moeten kunnen omgaan met het verhuren van kamers .

Corporaties mogen straks drie in plaats van vier kamers per woning verhuren. Met dat collegevoorstel moet de Bredase gemeenteraad nog instemmen. Maar de nood is er, zei Van Lunteren deze week tijdens een raadsvergadering. ,,De prognoses zijn dat het aantal spoedzoekers flink gaat oplopen, verdubbelen zelfs. Daar moeten we nu op inspringen, niet volgend jaar als het schip gezonken is. We hebben Fort Oranje gehad, het aantal scheidingen loopt op. Spoedzoekers zijn meer dan alleen statushouders.''

Desalniettemin is de verwachting dat met name het aantal statushouders (vluchtelingen met verblijfstatus, TH) in de stad weer gaat stijgen. Roy Stevens van WonenBreburg namens de drie Bredase woningcorporaties: ,,We hebben een fikse taakstelling (aantal te huisvesten statushouders, TH) om de oren gekregen. We hebben hard gewerkt om die te volbrengen. Dat is gelukt, maar de vooruitblik is dat het aantal statushouders weer gaat stijgen. Nu zijn we bij, maar als die stijgt, zijn we blij met een dergelijke verruiming van het kamerverhuurbeleid. Want hoe meer instrumenten je op de plank hebt liggen, hoe beter je als stad vooruit kunt.''

Duurdere woningen

Door drie in plaats van vier kamers per woning te verhuren, komen duurdere woningen in beeld om spoedzoekers gezamenlijk onder te brengen. Immers, de bewoners delen de kosten.

Met deze tijdelijke maatregel hoopt Van Lunteren de spoedzoekers beter over de stad te spreiden. ,,Geeren-Zuid, Heuvel, je ziet nu al waar het begint vol te stromen. In Ginneken, Prinsenbeek, Bavel staan ook zulke woningen. Zo bedien je ook de dorpen hun kans bij te dragen aan de opvang van deze groep mensen.''