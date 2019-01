Breda verliest mogelijk Roodharigendag; festivalorganisatie laat onder meer oog vallen op Tilburg

Toch is de keuze nog niet gemaakt, bezweert Rouwenhorst. Zijn organisatie heeft diverse gemeenten bezocht, terwijl andere steden zich spontaan hebben gemeld als plek voor Roodharigendag. In 2017 was al besloten om naar een alternatieve locatie te zoeken.

Goede gesprekken

De Bredase wethouder Daan Quaars (Evenementen) zegt ‘goede gesprekken‘ gevoerd te hebben met Rouwenhorst. ,,Ik herken mij niet in de opmerkingen over samenwerking.” Het subsidieverzoek van Roodharigendag is in behandeling en wordt, tegelijk met alle andere subsidieverzoeken, binnen enkele weken inhoudelijk beoordeeld. Rouwenhorst bevestigt de goede gesprekken, maar vindt overleg ‘waar geen opvolging aan wordt gegeven, weinig nuttig’.

Roodharigendag trekt zo'n 40.000 bezoekers uit tachtig landen. De eerste editie was in 2005 in Asten, toen nog een bescheiden evenement. In Breda groeide het uit tot een groot meerdaags festival. Vorig jaar was er ook al onzekerheid of de Roodharigendag in de Baroniestad gehouden zou kunnen worden. Toen risico-en verzekeringsadviseur Aon zich éénmalig meldde als hoofdsponsor, besloot de organisatie voor de editie 2018 in Breda te blijven.