Breda vergroent met 8 kilometer nieuwe natuur, een laarzenpad en picknickplaatsen

play-offs special De Gegenpres­sing Podcast | Dessers over promotie met NAC: ‘Mijn vader wordt nog emotioneel als hij er over praat’

13 mei In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. In deze speciale aflevering bellen de heren ter voorbereiding op de naderende play-offsmet Cyriel Dessers. De Belg vertelt uitgebreid zijn over zijn succesverhaal in 2017, toen hij de held van de stad werd door NAC naar promotie naar de eredivisie te schieten.