Breda verbiedt buiten slapen tijdens extreme kou: ‘Wie weigert, kan de cel in’

Eerder maakte de gemeente bekend dat de vorstopvang voor dak- en thuislozen in deze koude periode is uitgebreid. Wie geen onderdak heeft, is verplicht om naar de winteropvang aan de Nansenweg 17 in Breda te gaan om te overnachten. Met de noodverordening wordt het beleid aangescherpt. Het is vanaf nu verboden om 's nachts buiten te slapen. Het is ook verboden om in een voertuig, tent of caravan te overnachten.