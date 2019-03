Breda Urban Trail: door de bios, langs de redactie, van het café naar het warenhuis

Mariëlle Du Moulin en Conny van Rooij uit Teteringen doen het iets rustiger aan, de laatste vijfhonderd meter naar het eindpunt. ,,We zijn geen echte hardlopers”, legt Mariëlle uit. ,,We hadden ons iets beter voor moeten bereiden als we de hele vijf kilometer rennend hadden willen doen.”



Ze zijn zeker niet de enige deelnemers die er lekker hun eigen tempo op nahouden. Een snelle eindtijd is dan ook voor niemand een doel bij dit loopevenement. ,,Ontzettend goed georganiseerd en heel leuk om te doen”, complimenteert Mariëlle de organisatie.



Ook het enthousiasme waarmee ze op bij de 21 verschillende binnen locaties zijn ontvangen, viel bij de gelegenheidsrenners in goede aarde. ,,Iedereen was heel hartelijk”, zegt Conny. ,,Het leek op sommige punten wel de huishoudbeurs. Bijna overal kreeg je wel iets. Van een glaasje sap tot kauwgom.”