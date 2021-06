Breda trots op dienstverlening, maar het zou wel wat duidelijker en begrijpelijker mogen

Marinier Robin (36) rent vijf marathons in vijf dagen om PTS­S-ta­boe te doorbreken: ‘Ik lijd om anderen te helpen’

21 juni BREDA - Vijf marathons in vijf dagen: marinier Robin Imthorn (36) hoopt met zijn actie Five Five Out taboes rondom PTSS en mentale gezondheid te doorbreken. Dinsdag rent hij zijn laatste tocht van Breda naar Rotterdam. ,,Een sessie met een psycholoog zou net zo bespreekbaar moeten zijn als een bezoekje aan de tandarts’’, stelt hij