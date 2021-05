Breda trekt stekker uit relatie met Tools to Work: ‘We worden afgeserveerd’

Park Overbos: het cadeau waar Prinsen­beek nog steeds blij mee is

28 mei PRINSENBEEK - Een rondje hardlopen, de hond uitlaten, met je (klein)kind langs het hertenkamp of een ommetje maken in het groen. Park Overbos in Prinsenbeek biedt bezoekers rust, ruimte en voldoende afwisseling.